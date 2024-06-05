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5 июня, 10:26

ВС РФ испепелили склады с вооружением украинской группировки "Хортица"

Склады с вооружением украинской оперативно-стратегической группировки "Хортица" уничтожили российские военные в зоне СВО. Об этом сообщили на брифинге в среду, 5 июня, в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве отчитались о поражении места хранения безэкипажных катеров, а также скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.

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Ранее сообщалось, что на фоне российского наступления в Харьковской области в ВСУ сменили командующего группировкой "Харьков". Юрия Галушкина сменил Михаил Драпатый — заместитель начальника Генштаба по подготовке военных.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Марина Калегина
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