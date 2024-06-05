ВС РФ испепелили склады с вооружением украинской группировки "Хортица"

Склады с вооружением украинской оперативно-стратегической группировки "Хортица" уничтожили российские военные в зоне СВО. Об этом сообщили на брифинге в среду, 5 июня, в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве отчитались о поражении места хранения безэкипажных катеров, а также скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.