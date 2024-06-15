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ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS и MLRS в зоне ответственности "Днепра"

15 июня, 11:10
ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS и MLRS в зоне ответственности "Днепра". Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS и MLRS в зоне ответственности "Днепра". Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска уничтожили до 75 военных ВСУ в Днепропетровской области, а также поразили пусковые установки РСЗО HIMARS и М270 MLRS американского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Высшетарасовка и Добрая Надия Днепропетровской области", — уточнили в ведомстве.

Также ВСУ лишились на данном направлении установки М270 MLRS производства США и самоходного артиллерийского комплекса 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм.

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Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 ВСУ. Кроме того, на аэродромах базирования российские силы уничтожили вражеские самолёты Су-27 и Су-25.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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