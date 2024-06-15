На Украине произошёл сбой в движении поездов из-за взрыва на подстанции

Взрыв на подстанции стал причиной неполадок в движении железнодорожных составов на востоке Украины. Об этом пишет Минэнерго страны в своём телеграм-канале.

Пресс-служба ведомства сообщила, что взрыв повредил "одну из высоковольтных подстанций в восточном регионе". Из-за этого пропало электричество у бытовых потребителей, а также произошли перебои в движении поездов.

"Продолжаются восстановительные работы", — заключили в министерстве.

Однако в сообщении нет никаких данных о том, в каком именно районе случился взрыв и каково теперь отставание поездов от графика.