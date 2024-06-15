На Украине произошёл сбой в движении поездов из-за взрыва на подстанции
Взрыв на подстанции стал причиной неполадок в движении железнодорожных составов на востоке Украины. Об этом пишет Минэнерго страны в своём телеграм-канале.
Пресс-служба ведомства сообщила, что взрыв повредил "одну из высоковольтных подстанций в восточном регионе". Из-за этого пропало электричество у бытовых потребителей, а также произошли перебои в движении поездов.
"Продолжаются восстановительные работы", — заключили в министерстве.
Однако в сообщении нет никаких данных о том, в каком именно районе случился взрыв и каково теперь отставание поездов от графика.
Ранее Life.ru сообщал о том, что важный военный объект был поражён на родине Зеленского. Как уточнялось, в Кривом Роге ударили по командному центру ГУР Минобороны Украины. До этого о взрыве сообщали местные паблики, а воздушные силы — об угрозе ракетной атаки.
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