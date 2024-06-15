ВСУ потеряли свыше 630 бойцов в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ

Украинская армия лишилась 630 военнослужащих за последние сутки в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Отражена контратака 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял за сутки более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей", — говорится в сообщении.

В ходе контрбатарейной борьбы Российская армия поразила: 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", четыре 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, боевую машину 122-мм РСЗО "Град", а также станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Вместе с тем было уничтожено три полевых склада с боекомплектом ВСУ.