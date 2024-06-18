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18 июня, 10:45

Российские войска уничтожили склад разгрузки западного оружия ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили РЛС и две пусковые установки ЗРК С-300 ВСУ

Российские военные в течение последних суток уничтожили радиолокационную станцию (РЛС), а также две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 18 июня.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, ВС России уничтожили склад военно-технического имущества бригады ВСУ. Именно оттуда осуществлялись разгрузка и распределение вооружения для украинских войск, которое передали страны Запада. Также российские военные поразили цех производства ударных беспилотников.

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А ранее Life.ru писал, что группа "Юг" ВС России нанесла поражение трём бригадам ВСУ и отразила четыре контратаки. В результате украинские войска лишились до 380 бойцов и танка Leopard.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Дарья Нарыкова
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