Российские военнослужащие продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, опубликовавшее видеозапись с места событий, недавно отечественные штурмовики Су-25 поразили опорный пункт и живую силу Вооружённых сил Украины.

Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорнику и живой силе ВСУ. Видео © Минобороны РФ

В ведомстве сообщили, что неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам были поражены позиции украинцев в зоне ответственности группировки "Центр". Помимо того, в сообщении говорится, что после удара по ВСУ российские лётчики выполнили противоракетный манёвр и благополучно вернулись на базу.

"Передовой авиационный наводчик доложил, что поразили на оценку "отлично". Выполнили противоракетный манёвр, вернулись на аэродром посадки без потерь", — рассказал лётчик Су-25 по имени Александр.