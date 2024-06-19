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Опубликовано 19 июня 2024, 03:46

Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорнику и живой силе ВСУ

МО РФ: Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Российские военнослужащие продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, опубликовавшее видеозапись с места событий, недавно отечественные штурмовики Су-25 поразили опорный пункт и живую силу Вооружённых сил Украины.

Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорнику и живой силе ВСУ. Видео © Минобороны РФ

В ведомстве сообщили, что неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам были поражены позиции украинцев в зоне ответственности группировки "Центр". Помимо того, в сообщении говорится, что после удара по ВСУ российские лётчики выполнили противоракетный манёвр и благополучно вернулись на базу.

"Передовой авиационный наводчик доложил, что поразили на оценку "отлично". Выполнили противоракетный манёвр, вернулись на аэродром посадки без потерь", — рассказал лётчик Су-25 по имени Александр.

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Ранее Life.ru писал, что экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили замаскированные позиции ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток". Удар по украинским войскам был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

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Алексей Соловьёв
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