Фугасная авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции впервые была применена в зоне специальной военной операции на Харьковском направлении. Видео "дебюта" опубликовано в телеграм-канале Fighterbomber. В качестве боевой цели был выбран трёхэтажный дом, используемый как пункт временной дислокации для ВСУ в населённом пункте Липцы.

В зоне СВО состоялся "дебют" фугасной авиабомбы ФАБ-3000. Видео © Fighterbomber

Ранее в Китае восхитились новым оружием России — "супербомбой" ФАБ-3000, которая, убеждают эксперты, способна ознаменовать "судный день" для украинских военных. После того как указанную авиационную бомбу оснастили устройством наведения, её разрушительная мощь стала ещё более поразительной.