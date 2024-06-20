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20 июня, 13:40
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В зоне СВО состоялся "дебют" фугасной авиабомбы ФАБ-3000

Фугасная авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции впервые была применена в зоне специальной военной операции на Харьковском направлении. Видео "дебюта" опубликовано в телеграм-канале Fighterbomber. В качестве боевой цели был выбран трёхэтажный дом, используемый как пункт временной дислокации для ВСУ в населённом пункте Липцы.

В зоне СВО состоялся "дебют" фугасной авиабомбы ФАБ-3000. Видео © Fighterbomber

Ранее в Китае восхитились новым оружием России — "супербомбой" ФАБ-3000, которая, убеждают эксперты, способна ознаменовать "судный день" для украинских военных. После того как указанную авиационную бомбу оснастили устройством наведения, её разрушительная мощь стала ещё более поразительной.

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Подробнее о том, как российские ФАБы превращают украинскую линию обороны в руины, — в нашем материале.

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Fighterbomber

Марина Калегина
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