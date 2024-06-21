Шторм-новости СВО: Как продвинулась Армия России, зачем ВСУ новый фронт в Белоруссии, супербомбы под Харьковом, рой дронов на юге РФ, 21 июня В Белоруссии началась внезапная проверка готовности подразделений на границе с Украиной, Киев проводит эвакуацию из Торецка, в России испытали новую гусеничную платформу — дайджест в материале Life.ru. 21 июня, 10:06 10072 10072 Продвижение ВС РФ под Харьковом, 21 июня. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковское направление, 21 июня

В Волчанске продолжаются тяжёлые бои, российские штурмовики прижимают подразделения противника к реке Волчья. Общее продвижение наших войск достигло 200 метров. На востоке города ВСУ возобновили контратаки и дважды атаковали позиции ВС РФ. Общие потери украинской стороны при этом составили 100 человек.

Противник отрезается от источников подкреплений благодаря работе нашей превосходящей артиллерии. С нашей стороны в основном работают операторы "Ланцетов". В кадр попало уничтожение автомобиля и танка противника.

На Липцовском направлении противник тоже предпринял контратаки ночью. В бой было брошено 50 человек при поддержке одной БМП, возможно, речь идёт о каком-либо из подразделений ГУР Украины. Недавно несколько таких отрядов были переведены в Харьковскую область. Солдаты ГУР как раз обучены ведению боя в тёмное время суток. Что, впрочем, им не помогло — все атаки ВСУ были отражены, БМП уничтожена, до 40 солдат убито.

По Липцам же применили новый и очень интересный боеприпас — авиабомбу ФАБ-3000 с УМПК, то есть высокоточную трёхтонную бомбу. Очевидная разрушительная сила снаряда позволит ВС РФ уничтожать укрепления и опорники противника один за другим, считают эксперты.

Первое видео боевого применения ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО. Видео © Telegram / Военкор Котенок

ДНР, 21 июня

После успеха ВС РФ в направлении Нью-Йорка и Торецка противник организовал эвакуацию из последнего. На место гражданского населения противник завозит свои боевые подразделения, украинские солдаты зачастую передвигаются на гражданских пикапах и минивэнах. Бронетехнику им пока не подвезли.

Под Часовым Яром продолжается тяжёлая "мясорубка". Противник признаёт массовость штурмов ВС РФ и стремление обойти агломерацию с двух сторон. Позиции врага по полной отрабатываются управляемыми бомбами и другими видами вооружений.

На одном из направлений наши бойцы обратили внимание на раненого бойца ВСУ Сергея. Он остался на нейтральной полосе, и русские солдаты решили помочь ему сдаться в плен. Для этого они сбросили ему обезболивающее, воду и радиостанцию. К сожалению, солдаты ВСУ сами решили добить своего же раненого и сбросили на него ВОГ.

Массированный налёт БПЛА, 21 июня

Разведывательный Boeing RC-135W Rivet Joint, принадлежащий Королевским ВВС Великобритании, плотно работает над западной частью акватории Чёрного моря с прицелом на Севастополь. Фото © Telegram / Военкор Котенок

Этой ночью противник, по данным Минобороны, запустил более 100 беспилотников по целям в Крыму и Краснодарском крае. В атаке принимали участие даже беспилотные катера. Незадолго до налёта разведку целей вёл британский самолёт ДРЛО. Правда, это не помешало как минимум одному беспилотнику упасть на территории Украины. Остальные БПЛА были сбиты российскими системами ПВО, однако их обломки нанесли небольшой ущерб.

Белорусские войска приводят в боевую готовность

Руководство Белоруссии решило организовать неожиданные учения на границе с Украиной. Военные будут тренироваться на полигонах в Брестской и Гомельской областях вблизи польской и украинской территории. Местных жителей предупреждают о движении военной техники по дорогам общего пользования. К учениям привлекаются оперативное командование, силы специальных операций, ракетные войска и артиллерия, ВВС и войска ПВО.

Тем временем канал "Белорусский силовик" решил написать о подготовке к большой войне: "Мы, Беларусь, также готовимся к войне: готовим и модернизируем армию, до максимума укреплена граница, регулярно идёт наблюдение за силами противника на юге и западе, совершенствуется безопасность критически важных объектов из опыта СВО".

Авторы Кирилл Золотарев