Главные новости военкоров: Где побеждает Армия России, как Киев бросает в штурмы заключённых, а ВСУ планируют наступать в Херсонщине и Запорожье, 20 июня Режим Зеленского пытается предотвратить потерю Изюма, ВСУ могут готовить провокации на границе с Белоруссией, а в Верховной раде идёт спор из-за демобилизации — дайджест в материале Life.ru. 20 июня, 13:44 11144 11144 Артиллерийское подразделение с гаубицами Д-30. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковское направление, 20 июня

В Харьковской области российские военнослужащие продолжают вести активные боевые действия. Противник пытается эвакуировать раненых из Волчанска и завести новые подразделения. По информации канала "Северный ветер", в город прибыли украинские штурмовики, собранные из числа заключённых. Военный аналитик Анатолий Радов сообщает об успехах на Агрегатном заводе. Там удалось взять ещё несколько зданий.

Под Липцами украинское командование собирает силы для наступления. При этом пытается уже сейчас проводить атаки малыми группами. Резервы уничтожаются артиллерией и авиацией.

— На обоих направлениях противник сосредоточил большое количество сил. Пока командование ВСУ думает, куда нанести главный удар, они теряют личный состав и драгоценное время, — пишут авторы "Северного ветра".

Только в Волчанске и Липцах противник потерял за сутки до 280 человек, а также западные самоходные артиллерийские установки PzH-2000, М109 и иную технику.

На Купянском направлении ВС РФ продолжают штурмовые действия в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов, что подтверждает Генштаб ВСУ. Противник ожидает нашего наступления на Боровую. В случае освобождения этого посёлка под огневым контролем окажется Изюм — важный логистический узел, известный со времени так называемой антитеррористической операции.

Российский военнослужащий в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

ДНР, 20 июня

Наступление в Донецкой Народной Республике продолжает приносить свои плоды. По информации канала "НгП раZVедка", ВС РФ закрепились на юго-восточных окраинах Яснобродовки и Нью-Йорка (Новгородского). Отмечается, что последний населённый пункт является одним из ключевых на этом направлении и из него регулярно ведутся обстрелы Горловки и Донецка. В Часовом Яре продолжается освобождение микрорайона Канал.

— Противник продолжает цепляться за оставшиеся под его контролем постройки в западной части микрорайона Канал. В частности, используя переправу для переброски резервов в западной части урочища Орлова, — говорится в сообщении "Дневника десантника".

Канал "Синяя борода" заявляет об успехах на Кураховском направлении. Там ВС РФ подошли к Максимильяновке. Это значит, что Георгиевка уже полностью под контролем России.

Херсонщина и Запорожье, 20 июня

В Херсонской и Запорожской областях стороны обмениваются артиллерийскими ударами. Но вместе с этим Украина готовится начать здесь наступление. Это подтверждают радиоперехваты и действия украинцев.

— С помощью дронов типа "Баба-яга" ночью идёт активный сброс противопехотных мин на дороги подвоза тылового обеспечения и боекомплектов к нашей первой линии. Что является одним из факторов подготовки наступательных действий, — считает Condottiero.

Дрон типа "Баба-яга". Фото © Telegram / Минобороны России

Продолжают ВСУ бить по гражданским. В Новой Каховке дрон попал в многоэтажный дом, а между Каховкой и Васильевкой БПЛА ударил по гражданской машине. Погиб ребёнок, отец получил ранения, сообщает военкор Евгений Лисицын.

Белорусская граница

Пришли новости с направления, о котором вообще не говорят, — это украинско-белорусская граница. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что ими зафиксировано аккумулирование техники и личного состава, в том числе из боевиков Главного управления разведки Украины. Украинцы собирают в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда гаубицы М777, БМП Bradley, РСЗО Himars и многое другое. Белорусы предупредили, что работают совместно с вооружёнными силами и не допустят провокаций.

Готовы ли в Киеве открыть для себя новый фронт — непонятно, но это будет явно ошибкой, так как у Белоруссии в вооружённых силах занято около 50 тысяч человек и почти 300 тысяч в резерве.

Демобилизация на Украине

На Украине всерьёз заговорили о демобилизации военнослужащих. Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что количество мобилизованных превышает планы Генштаба ВСУ, поэтому может быть начата разработка законопроекта об увольнении из армии, но в итоге обсуждение закончилось тем, что никто никого не отпустит из ВСУ.

Военнослужащий во время тренировки расчёта 122-мм гаубицы Д-30. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

— Мобилизация выросла, рекрутинг также уже даёт эффект, но никакой демобилизации не планируют, — написала нардеп Марьяна Безуглая.

Фактически украинцам не оставили выбора — только на смерть. Для этого работают не только сотрудники ТЦК, но и заградотряды. Подтверждение тому опубликовал канал "Рядовой на передовой".

Украинские военные пытаются сбежать с позиций, но не всегда это удаётся. Например, один из бойцов принял решение сдаться в плен бойцам 106-й воздушно-десантной дивизии. С помощью коптера его сопровождали и отправляли воду, но бывшим сослуживцам украинца не понравилось это — они запустили по нему FPV-дрон. Несмотря на попытки увернуться, мужчина, выбравший жизнь, был убит.

Авторы Даниил Черных