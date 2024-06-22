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22 июня, 10:54

Армия России уничтожила украинские склады с безэкипажными катерами и БПЛА

Российская армия уничтожила склады хранения украинских безэкипажных катеров и БПЛА самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолётного типа, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах", — сказано в сводке ведомства за 21 июня.

Также за сутки сбиты 48 украинских БПЛА и реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США.

В Чёрном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, следовавшие в сторону Крыма
В Чёрном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, следовавшие в сторону Крыма

А 10 июня Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Старомайорское ДНР. Это произошло благодаря продвижению в глубину обороны ВСУ подразделений группировки войск "Восток".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maxene Huiyu

Андрей Бражников
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