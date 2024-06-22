Захарова пообещала Киеву грозный ответ на удары ВСУ по Энергодару
Захарова: Россия лишит Киев возможности атаковать энергетические объекты
Россия примет меры, чтобы лишить Украину возможности атаковать российские энергетические объекты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, систематичные удары по ЗАЭС и другим энергообъектам показывает желание киевского режима нанести ущерб экономике и создать риски техногенных аварий, которые ставят под удар ядерную безопасность всей Европы.
"Отдавая себе отчёт в полной недоговороспособности режима Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары", — указала дипломат.
Она отметила, что атаками на ЗАЭС киевский режим показывает своё наплевательское отношение к вопросам безопасности мирных ядерных объектов. По её словам, это проявляется в создании угроз выполнению рабочими предприятия своих обязанностей, а также в попытках оказать внешнее давление на принимаемые сотрудниками станции решения.
Как сообщал Life.ru, накануне ВСУ атаковали подстанцию "Радуга" в Энергодаре, из-за чего повредился трансформатор. Кроме того, 19 июня армия Украины дронами ударила по другой подстанции — "Луч". В результате обстрела город оказался обесточен. Позже энергоснабжение было восстановлено.
Telegram / МИД России