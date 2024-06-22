Захарова пообещала Киеву грозный ответ на удары ВСУ по Энергодару

Россия примет меры, чтобы лишить Украину возможности атаковать российские энергетические объекты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, систематичные удары по ЗАЭС и другим энергообъектам показывает желание киевского режима нанести ущерб экономике и создать риски техногенных аварий, которые ставят под удар ядерную безопасность всей Европы.

"Отдавая себе отчёт в полной недоговороспособности режима Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары", — указала дипломат.