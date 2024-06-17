Постпред Ульянов: МАГАТЭ рано или поздно признает, что ЗАЭС обстреливается ВСУ

Международному агентству по атомной энергии рано или поздно придётся признать, что обстрелы Запорожской АЭС ведутся с украинской территории. Такое заявление сделал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Если нападения будут продолжаться, рано или поздно доказательства появятся и тогда [гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю] Гросси придётся назвать вещи своими именами. Пока обстоятельства позволяют ему ссылаться на отсутствие стопроцентных доказательств", — поделился дипломат с газетой "Известия".