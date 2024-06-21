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21 июня, 17:52

ВСУ атаковали подстанцию "Радуга" в Энергодаре, повреждён трансформатор

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вечером в пятницу, 21 июня, атаковали подстанцию "Радуга" в Энергодаре Запорожской области. По данным местных властей, в результате случившегося повреждён трансформатор.

"ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга". Повреждён трансформатор. Специалисты работают над устранением проблемы", — отметили в администрации города.

Ранее Life.ru писал, что вечером 19 июня ВСУ атаковали дронами другую подстанцию в Энергодаре — "Луч". В результате город оказался обесточен. Электричество уже вернули. Кроме того, украинские военные начали обстреливать Энергодар из артиллерии.

Гросси: Повреждение подстанции "Луч" в Энергодаре влияет на ядерную безопасность
Гросси: Повреждение подстанции "Луч" в Энергодаре влияет на ядерную безопасность
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Krav

Никита Осипов
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