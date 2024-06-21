ВСУ атаковали подстанцию "Радуга" в Энергодаре, повреждён трансформатор
Вооружённые силы Украины (ВСУ) вечером в пятницу, 21 июня, атаковали подстанцию "Радуга" в Энергодаре Запорожской области. По данным местных властей, в результате случившегося повреждён трансформатор.
"ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга". Повреждён трансформатор. Специалисты работают над устранением проблемы", — отметили в администрации города.
Ранее Life.ru писал, что вечером 19 июня ВСУ атаковали дронами другую подстанцию в Энергодаре — "Луч". В результате город оказался обесточен. Электричество уже вернули. Кроме того, украинские военные начали обстреливать Энергодар из артиллерии.
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