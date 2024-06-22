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22 июня, 09:20

Работа инфраструктурных объектов ЗАЭС была нарушена в результате атаки ВСУ

Из-за удара Вооружённых сил Украины по подстанции "Радуга" на Запорожской АЭС нарушена работа инфраструктурных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

"Повреждение подстанции "Радуга" в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения", — говорится в сообщении.

В то же время там отметили, что работа по обеспечению ядерной безопасности региона ведётся в полном объёме. В пресс-службе предупредили, что повторные обстрелы со стороны украинской армии могут угрожать городу, в котором живут в том числе сотрудники, делающие возможной эксплуатацию предприятия.

МАГАТЭ: На украинских АЭС поддерживается ядерная безопасность
МАГАТЭ: На украинских АЭС поддерживается ядерная безопасность

Накануне стало известно, что ВСУ атаковали подстанцию "Радуга" в Энергодаре, в результате чего был повреждён трансформатор. А вечером 19 июня украинская сторона нанесла "дроновый удар" по другой подстанции в Энергодаре — "Луч". В результате город, где находится ЗАЭС, оказался обесточен. Как заявляли в МАГАТЭ, повреждение подстанции "Луч" влияет на ядерную безопасность.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Александра Мышляева
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