Работа инфраструктурных объектов ЗАЭС была нарушена в результате атаки ВСУ

Из-за удара Вооружённых сил Украины по подстанции "Радуга" на Запорожской АЭС нарушена работа инфраструктурных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

"Повреждение подстанции "Радуга" в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения", — говорится в сообщении.

В то же время там отметили, что работа по обеспечению ядерной безопасности региона ведётся в полном объёме. В пресс-службе предупредили, что повторные обстрелы со стороны украинской армии могут угрожать городу, в котором живут в том числе сотрудники, делающие возможной эксплуатацию предприятия.