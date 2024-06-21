МАГАТЭ: На украинских АЭС поддерживается ядерная безопасность

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Хмельницкой АЭС, Ровенской АЭС и Южно-Украинской АЭС, заявили, что на объектах поддерживается ядерная безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе организации.