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21 июня, 18:11

МАГАТЭ: На украинских АЭС поддерживается ядерная безопасность

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Хмельницкой АЭС, Ровенской АЭС и Южно-Украинской АЭС, заявили, что на объектах поддерживается ядерная безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В заявлении говорится, что, несмотря на продолжающийся вооружённый конфликт, ядерная безопасность сохраняется, ситуация остаётся под контролем.

Энергодар, где находится ЗАЭС, остался без света из-за атаки украинских дронов
Энергодар, где находится ЗАЭС, остался без света из-за атаки украинских дронов

Несколько дней назад Life.ru сообщал о том, что обеспечивающая Энергодар подстанция "Луч" оказалась полностью уничтожена после атаки ВСУ. Как заявили в МАГАТЭ, её повреждение влияет на ядерную безопасность. А сегодня вечером стало известно, что в результате атаки ВСУ на подстанции "Радуга" в Энергодаре был повреждён трансформатор.

Обложка ©

Сергей Мальгавко / ТАСС

Нигина Азамова
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