МАГАТЭ: На украинских АЭС поддерживается ядерная безопасность
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Хмельницкой АЭС, Ровенской АЭС и Южно-Украинской АЭС, заявили, что на объектах поддерживается ядерная безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В заявлении говорится, что, несмотря на продолжающийся вооружённый конфликт, ядерная безопасность сохраняется, ситуация остаётся под контролем.
Несколько дней назад Life.ru сообщал о том, что обеспечивающая Энергодар подстанция "Луч" оказалась полностью уничтожена после атаки ВСУ. Как заявили в МАГАТЭ, её повреждение влияет на ядерную безопасность. А сегодня вечером стало известно, что в результате атаки ВСУ на подстанции "Радуга" в Энергодаре был повреждён трансформатор.
Сергей Мальгавко / ТАСС