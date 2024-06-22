Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ на ЗАЭС восстановлено

Энергоснабжение Энергодара полностью восстановили после украинской атаки на подстанцию "Радуга". Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.

"Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" полностью восстановлено. Ремонтные работы на трансформаторе, пострадавшем во время атаки, завершены", — написал он.