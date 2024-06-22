Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ на ЗАЭС восстановлено
Энергоснабжение Энергодара полностью восстановили после украинской атаки на подстанцию "Радуга". Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.
"Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" полностью восстановлено. Ремонтные работы на трансформаторе, пострадавшем во время атаки, завершены", — написал он.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали подстанцию "Радуга" в Энергодаре, в результате чего был повреждён трансформатор. Кроме того, 19 июня армия Украины дронами ударила по другой подстанции в Энергодаре — "Луч". Из-за этого город оказался обесточен. По данным МАГАТЭ, повреждение "Луча" влияет на ядерную безопасность. После этого стало известно, что в результате атаки на подстанцию "Радуга" на ЗАЭС была нарушена работа инфраструктурных объектов.
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