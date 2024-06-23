Потери и провалы ВСУ, что готовят США на территории Украины, ситуация в июне 2024 года

Потери и провалы ВСУ, что готовят США на территории Украины, ситуация в июне 2024 года

В субботу вечером мэр Харькова Игорь Терехов заявил также о взрывах в городе. Было зафиксировано четыре прилёта. Украинский градоначальник уточнил, что одна авиабомба попала в производственное предприятие. Стоит отметить, что воздушная тревога также звучала в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.