В Харькове на фоне воздушной тревоги вновь прозвучали взрывы
В Харькове, где с утра субботы работает воздушная тревога, вновь произошли взрывы, передаёт телеканал "Общественное".
"В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", — уточняет телеканал.
В субботу вечером мэр Харькова Игорь Терехов заявил также о взрывах в городе. Было зафиксировано четыре прилёта. Украинский градоначальник уточнил, что одна авиабомба попала в производственное предприятие. Стоит отметить, что воздушная тревога также звучала в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
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