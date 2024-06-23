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22 июня, 22:13

В Харькове на фоне воздушной тревоги вновь прозвучали взрывы

В Харькове, где с утра субботы работает воздушная тревога, вновь произошли взрывы, передаёт телеканал "Общественное".

"В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", — уточняет телеканал.

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В субботу вечером мэр Харькова Игорь Терехов заявил также о взрывах в городе. Было зафиксировано четыре прилёта. Украинский градоначальник уточнил, что одна авиабомба попала в производственное предприятие. Стоит отметить, что воздушная тревога также звучала в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Bykhunenko

Анатолий Симоненко
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