Потери и провалы ВСУ, что готовят США на территории Украины, ситуация в июне 2024 года Как украинская армия под руководством Сырского деградирует на полях Новороссии — в материале Life.ru. 22 июня, 21:11 Потери и провалы ВСУ в июне 2024-го. Обложка © ТАСС / Evgeniy Maloletka

Новая тактика ВСУ

Боевые действия мая и июня внесли значимые изменения в положение ВСУ. Столкнувшись с нехваткой мобилизационного состава, армия под управлением главкома Александра Сырского вынуждена оттягивать силы в Харьковскую, Сумскую области на вновь открытые северные фронты. Это пагубно сказывается на общем состоянии ВСУ.

Военный эксперт Максим Ювачев отмечает, что командование ВСУ постоянно осуществляет переброску бригад как целиком, так и побатальонно на участки прорыва, применяя тактику "тушения пожаров", таким образом, при усилении критических участков фронта создаются бреши для прорыва ВС РФ на других.

— В результате помимо полного уничтожения переброшенных батальонов в Харьковской области и ДНР ВСУ сдают и линии обороны. При этом ни тактических, ни оперативных, ни стратегических успехов такие решения по ротации сил не принесли. Так, ослаблен оборонный потенциал ВСУ на Купянском, Славянском, Краматорском и Покровском направлениях, — говорит Ювачев.

Горячие точки тем временем разгораются по всему фронту. Под Часовом Яром и Волчанском ВСУ несут чудовищные потери от огня артиллерии, авиаударов. При этом на смену погибшей пехоте приходят не обещанные Западом F-16, а такая же, но только менее подготовленная пехота. Состоит она, как правило, из насильно набранных в городах на востоке Украины мужчин. И даже эти пехотные подразделения штаб Сырского умудряется "раздёргивать" на различные направления.

Где Армия России добивает ВСУ

С открытием северных фронтов украинский штаб был вынужден перебросить на направление несколько бригад. Примечательно, что противник был так взволнован активностью российских ДРГ на границе с Сумской областью, что перебросил туда целых две бригады — 32-ю и 53-ю ОМБр. Первая была изъята с относительно спокойного Купянского направления, а вторая — с Покровского.

На Харьковский фронт противник перебросил примерно две бригады полного и две неполного составов. В последние дни противник активно накачивает направление новыми резервами, поэтому о точном составе вражеской группировки судить проблематично.

Из тех бригад, о которых нам известно, 42-я ОМБр была отправлена под Харьков из района Краматорска, 57-я бригада — с Купянского направления. Батальоны 92-й и 93-й приехали с Краматорского фронта. При этом, напомним, на Краматорском направлении ведутся тяжёлые бои за Часов Яр и ещё ряд населённых пунктов. Но противник не обладает резервами и вынужден выдёргивать подразделения даже с таких важных направлений.

ВСУ на ослабленном Краматорском направлении, правда, получают поддержку, однако происходит это за счёт такого же изымания подразделений из других частей фронта. На Краматорском фронте за последний месяц побывали батальон 56-й ОМПБр и 28-я ОМБр, которая успела скататься на Покровское направление и обратно.

Какие резервы остаются у ВСУ

В июне 2024-го в резерве у ВСУ находится 11 бригад. Фото © ТАСС / Zuma

По данным Максима Ювачева, в резерве у ВСУ находится 11 бригад. Вероятно, что они проходят стадию формирования. Если изучить доступные документы в Сети, то 150-я, 151-я, 152-я, 153-я и 154 ОМБр, 144-я, 155-я, 156-я, 157-я, 158-я и 159-я ОПБр, большая часть этого списка — обычные пехотные бригады.

— У них даже в штатной численности не прописано большое количество тяжёлых вооружений, не говоря уже о реальном положении дел. Многие из этих подразделений были созданы Киевом уже после начала СВО, они не имеют опытного офицерского корпуса, — отмечает Ювачев.

И если в 2022 году подобные части могли показывать высокий результат за счёт мобилизации ветеранов АТО, то сейчас последние — либо уничтожены в бесконечных "мясных штурмах", либо стали инвалидами. Воевать приходится тем, кого поймали на улицах украинских городов сотрудники ТЦК. Ни боевого опыта, ни мотивации у таких "бойцов", очевидно, нет.

Ситуация на фронте в рядах ВСУ в июне

Вспышка холеры в Херсоне среди гражданских и солдат ВСУ и попытка замолчать этот факт украинской властью говорит о страхе паники. По информации пророссийского подполья, в больницах находятся около 100 человек, не менее 12 скончались. Выявленные случаи выдаются за брюшной тиф. Источником заболевания считают воду. В городе находятся 123-я отдельная бригада теробороны и 34-й полк Нацгвардии Украины.

По правилам ВОЗ необходимы объявление карантина и изоляция региона. Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ, чтобы подтвердить информацию о вспышке холеры.

Пока Зеленский катается по саммитам, а его окружение грызётся, российские паблики сообщают о том, что нелегитимный глава киевского режима поставил ультиматум перед главкомом — подготовить за 45 дней контрнаступление и начать его к первой декаде июля.

Информация о подготовке противником стратегической наступательной операции на двух направлениях всё больше находит подтверждение, сообщает Condottiero. Статистические центры ТЦК Украины свидетельствуют об усиленном сборе и накапливании людей на пунктах комплектации. "Главком Сырский, выполняя решения ставки Зеленского, готовит на направлении "Юг" и "Север" "группировку прорыва" численностью до 100 тысяч человек. Да, качественный состав этого войска оставляет желать лучшего, как и его обеспеченность, но факт остаётся фактом", — утверждают авторы канала.

Планы США по затягиванию конфликта на Украине

13 июня 2024 года было заключено Двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной, подписанное Зеленским и президентом США Джо Байденом на полях саммита "Большой семёрки" в Апулии. Согласно документу, помимо экономического и политического взаимодействия США намерены предоставлять помощь, консультации и обучение для наращивания потенциала Украины в области обороны и безопасности, также предполагается укрепление оборонно-промышленной базы Украины при помощи совместного производства и совместных предприятий с американским частным сектором.

— Если разобрать и проанализировать документ, то получается, что в ближайшей перспективе США планируют построить на территории киевского режима военные заводы, увеличить присутствие представителей Американского разведывательного сообщества, создать многоуровневую систему ПВО и ПРО, интегрированную с системой ПРО НАТО. Кроме того, перенести из ЕС базы подготовки украинских военнослужащих на территорию Украины с вероятным пребыванием в них инструкторов Североатлантического альянса, — считает Ювачев.

Очевидно, что все пункты соглашения означают лишь одно: Вашингтон будет препятствовать прекращению военного конфликта на Украине. Зато все места с размещением военных производств, военных баз подготовки с иностранными специалистами, а также системы ПВО-ПРО, как и вся инфраструктура страны, станут законными целями для нанесения ударов ВС РФ.