Число раненных при атаке ВСУ на Севастополь выросло до 124, среди них 27 детей
Человек прячется под машиной во время удара ВСУ по Севастополю. Фото © Telegram / ЧП / Севастополь
Число пострадавших в результате удара украинских военных по Севастополю увеличилось до 124, среди них 27 детей. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей", — уточнил Кузнецов.
Пять детей находятся в тяжёлом состоянии. На месте трагедии работают более 20 бригад скорой. Для оказания помощи пострадавшим дополнительно привлекли врачей из других регионов, в настоящий момент продолжается эвакуация раненых в медицинские учреждения Севастополя. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поставил ситуацию под свой контроль.
Напомним, сегодня ВСУ атаковали ракетами Севастополь. По последним данным, три человека погибли: один взрослый и двое детей. Среди жертв двухлетний малыш и девятилетняя девочка. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали для удара тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, ещё одна отклонилась от траектории полёта и подорвалась над территорией Севастополя.