Число раненных при атаке ВСУ на Севастополь выросло до 124, среди них 27 детей

Число пострадавших в результате удара украинских военных по Севастополю увеличилось до 124, среди них 27 детей. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей", — уточнил Кузнецов.

Пять детей находятся в тяжёлом состоянии. На месте трагедии работают более 20 бригад скорой. Для оказания помощи пострадавшим дополнительно привлекли врачей из других регионов, в настоящий момент продолжается эвакуация раненых в медицинские учреждения Севастополя. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поставил ситуацию под свой контроль.