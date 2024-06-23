Ракета ВСУ убила женщину во время купания в море в Севастополе, детей — на пляже
Пляж Севастополя до удара ВСУ. Обложка © Telegram / SHOT
ВСУ нанесли удар по Севастополю, когда огромное число семей с детьми приехали отдыхать на пляж. Погибла пенсионерка, которая в момент атаки купалась в море, а также на пляже в Учкуевке скончался двухлетний малыш, узнал SHOT.
Третьей жертвой стала девятилетняя девочка. Сейчас медики оказывают помощь пострадавшим, к побережью направлены все имеющиеся бригады скорых. Известно, что среди раненых есть люди в тяжёлом состоянии. На публикуемых кадрах видно, что повреждения также получили автомобили, находящиеся на парковке.
Напомним, ВСУ атаковали ракетами Севастополь. По последним данным, три человека погибло, число пострадавших достигло 100 человек. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали для удара тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.