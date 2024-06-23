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Ракета ВСУ убила женщину во время купания в море в Севастополе, детей — на пляже

23 июня, 12:40
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Пляж Севастополя до удара ВСУ. Обложка © Telegram / SHOT

Пляж Севастополя до удара ВСУ. Обложка © Telegram / SHOT

ВСУ нанесли удар по Севастополю, когда огромное число семей с детьми приехали отдыхать на пляж. Погибла пенсионерка, которая в момент атаки купалась в море, а также на пляже в Учкуевке скончался двухлетний малыш, узнал SHOT.

Последствия удара ВСУ по Севастополю. Фото © Telegram / SHOT

Последствия удара ВСУ по Севастополю. Фото © Telegram / SHOT

Последствия удара ВСУ по Севастополю. Фото © Telegram / SHOT

Последствия удара ВСУ по Севастополю. Фото © Telegram / SHOT

Третьей жертвой стала девятилетняя девочка. Сейчас медики оказывают помощь пострадавшим, к побережью направлены все имеющиеся бригады скорых. Известно, что среди раненых есть люди в тяжёлом состоянии. На публикуемых кадрах видно, что повреждения также получили автомобили, находящиеся на парковке.

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Напомним, ВСУ атаковали ракетами Севастополь. По последним данным, три человека погибло, число пострадавших достигло 100 человек. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали для удара тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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