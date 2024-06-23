Ракета ВСУ убила женщину во время купания в море в Севастополе, детей — на пляже

ВСУ нанесли удар по Севастополю, когда огромное число семей с детьми приехали отдыхать на пляж. Погибла пенсионерка, которая в момент атаки купалась в море, а также на пляже в Учкуевке скончался двухлетний малыш, узнал SHOT.