Кровь и крики: На видео попал ад на пляже Севастополя в первые минуты после смертоносной атаки ВСУ

Видно, что один человек лежит без сознания, а второй сидит прямо на земле с осколочными ранениями ног. Автор ролика рассказал, что привёз свою семью и друзей на отдых в Учкуевку. В момент удара мужчина купался, но успел выскочить на берег и накрыться сапбордом, благодаря чему не получил травм. Его друг доставлен в больницу с ранениями груди.