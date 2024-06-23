Кровь и крики: На видео попал ад на пляже Севастополя в первые минуты после смертоносной атаки ВСУ
Опубликовано видео первых минут после смертоносной атаки ВСУ на Севастополь
Первые минуты после ракетной атаки на Севастополь. Обложка © Telegram / SHOT
Появились кадры первых минут после ракетной атаки со стороны ВСУ на Севастополь. На них отдыхающие на пляже своими силами пытаются реанимировать пострадавших. Видео публикует SHOT.
Первые минуты после ракетной атаки на Севастополь. Видео © Telegram / SHOT
Видно, что один человек лежит без сознания, а второй сидит прямо на земле с осколочными ранениями ног. Автор ролика рассказал, что привёз свою семью и друзей на отдых в Учкуевку. В момент удара мужчина купался, но успел выскочить на берег и накрыться сапбордом, благодаря чему не получил травм. Его друг доставлен в больницу с ранениями груди.
Напомним, сегодня ВСУ атаковали ракетами Севастополь. По последним данным, три человека погибли: один взрослый и двое детей. Среди жертв двухлетний малыш. Число пострадавших достигло 100 человек. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали для удара тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, ещё одна отклонилась от траектории полёта и подорвалась над территорией Севастополя.