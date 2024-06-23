"День скорби": Москалькову разбила атака Киева на Севастополь, где погибло три человека и ранено 100
Москалькова назвала удар ВСУ по Севастополю террором против мирного населения
Сегодняшний удар украинских военных по Севастополю является террором против мирного населения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Киевский режим продолжает террор против мирного населения. Светлый Праздник Троицы стал днём скорби... Самые сердечные соболезнования родным и близким погибших. Вечная память", — написала Москалькова в своём телеграм-канале.
Омбудсмен принесла глубочайшие соболезнования родным погибших в результате страшной атаки и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
По последним данным, в результате атаки на Севастополь погибло 3 человека и ранено порядка 100. Также в районе пансионата "Лазурь" загорелся лес на территории 150 квадратных метров. Пожарные расчёты выехали на место происшествия. Развожаев призвал земляков сообщать об опасных находках по номеру 112. Он уточнил, что система ПВО уничтожила в небе над акваторией пять воздушных целей. Развожаев писал, что среди жертв двухлетний ребёнок.
ГУ МЧС России по городу Севастополю