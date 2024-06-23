"День скорби": Москалькову разбила атака Киева на Севастополь, где погибло три человека и ранено 100

Число жертв атаки на Севастополь в День Святой Троицы выросло до трёх, раненых — почти 100

Число жертв атаки на Севастополь в День Святой Троицы выросло до трёх, раненых — почти 100

По последним данным, в результате атаки на Севастополь погибло 3 человека и ранено порядка 100. Также в районе пансионата "Лазурь" загорелся лес на территории 150 квадратных метров. Пожарные расчёты выехали на место происшествия. Развожаев призвал земляков сообщать об опасных находках по номеру 112. Он уточнил, что система ПВО уничтожила в небе над акваторией пять воздушных целей. Развожаев писал, что среди жертв двухлетний ребёнок.