Главы регионов РФ выразили соболезнования Севастополю и призвали нанести удар возмездия

Глава Тувы Владислав Ховалыг от лица всей республики выразил соболезнования севастопольцам, которые сегодня столкнулись со страшным обстрелом, унёсшим жизни трёх человек. По словам политика, террористический режим, атакующий мирных граждан, можно одолеть только успехами в зоне СВО.

"От имени всей Тувы и от себя лично выражаю слова поддержки жителям Севастополя. Сегодня в результате ракетной атаки ВСУ на город погибли трое человек, двое из них — маленькие дети. Пострадавших почти 100 человек. Мы не дождёмся каких-то человеческих реакций от боевиков ВСУ и стран, поддерживающих их. И только успехами на фронте сможем обезопасить наших мирных граждан", — написал он в своём телеграм-канале.

Соболезнования также выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он пожелал стойкости жителям Севастополя, энергии и силы врачам региона, а также сотрудникам оперативных служб и руководству города.

"Нет предела подлости палачей киевского режима, нанёсших преступный удар по мирным жителям, отдыхавшим у моря в праздничный день. Киевские преступники уже сейчас должны получить суровое возмездие", — написал он в своём телеграм-канале.