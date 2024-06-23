СК завёл дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Севастополь
Человек прячется под машиной во время удара ВСУ по Севастополю. Фото © Telegram / ЧП / Севастополь
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ракетной атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибло три человека, ранено — больше ста. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние", — говорится в тексте.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, которые будут привлечены к ответственности.
Напомним, сегодня ВСУ атаковали ракетами Севастополь. По последним данным, три человека погибли: один взрослый, двое детей двух и девяти лет. Число пострадавших достигло 124 человек, среди них 27 несовершеннолетних. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали для удара тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, ещё одна отклонилась от траектории полёта и подорвалась над территорией Севастополя.