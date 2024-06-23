СК завёл дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Севастополь 23 июня, 13:20 Человек прячется под машиной во время удара ВСУ по Севастополю. Фото © Telegram / ЧП / Севастополь

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ракетной атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибло три человека, ранено — больше ста. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние", — говорится в тексте.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, которые будут привлечены к ответственности.

Авторы Татьяна Миссуми