Заммэра Магадана обещал отомстить ВСУ за убитую в Севастополе дочь и других детей
Олег Аверьянов. Обложка © Администрация города Магадана
Заместитель мэра Магадана Олег Аверьянов, девятилетняя дочь которого погибла при ракетном ударе ВСУ по Севастополю, пообещал отомстить за девочку, а также за каждого пострадавшего ребёнка. С мужчиной пообщался "Mash на волне".
Заместитель мэра Магадана Олег Аверьянов пообещал отомстить за дочь. Видео © Telegram / "Mash на волне"
"Я буду мстить за каждого убитого ребёнка, пострадавшего на этом пляже. За каждого раненого", — сказал чиновник.
Напомним, сегодня ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетными боеголовками. Средства ПВО уничтожили четыре из них, боевая часть последней разорвалась над городом. Число пострадавших уже достигло 124 человек, среди них 27 несовершеннолетних. Три человека погибли: один взрослый, а также двухлетний малыш и девятилетняя девочка. Последней оказалась дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Чиновник с семьёй ранее приехал на отдых в Севастополь. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту атаки ВСУ.