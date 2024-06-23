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Заммэра Магадана обещал отомстить ВСУ за убитую в Севастополе дочь и других детей

23 июня, 14:06
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Олег Аверьянов. Обложка © Администрация города Магадана

Олег Аверьянов. Обложка © Администрация города Магадана

Заместитель мэра Магадана Олег Аверьянов, девятилетняя дочь которого погибла при ракетном ударе ВСУ по Севастополю, пообещал отомстить за девочку, а также за каждого пострадавшего ребёнка. С мужчиной пообщался "Mash на волне".

Заместитель мэра Магадана Олег Аверьянов пообещал отомстить за дочь. Видео © Telegram / "Mash на волне"

"Я буду мстить за каждого убитого ребёнка, пострадавшего на этом пляже. За каждого раненого", — сказал чиновник.

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Напомним, сегодня ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетными боеголовками. Средства ПВО уничтожили четыре из них, боевая часть последней разорвалась над городом. Число пострадавших уже достигло 124 человек, среди них 27 несовершеннолетних. Три человека погибли: один взрослый, а также двухлетний малыш и девятилетняя девочка. Последней оказалась дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Чиновник с семьёй ранее приехал на отдых в Севастополь. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту атаки ВСУ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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