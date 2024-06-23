Заммэра Магадана обещал отомстить ВСУ за убитую в Севастополе дочь и других детей

Заместитель мэра Магадана Олег Аверьянов, девятилетняя дочь которого погибла при ракетном ударе ВСУ по Севастополю, пообещал отомстить за девочку, а также за каждого пострадавшего ребёнка. С мужчиной пообщался "Mash на волне".