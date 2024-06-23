Захарова обещала, что Россия добьётся мировой реакции на теракт в Севастополе 23 июня, 13:28 3735 3735 Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Россия намерена заставить Запад обратить внимание на гибель мирных жителей в Севастополе, так как сейчас международные организации проигнорировали очередной террористический акт киевского режима. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Молчит ОБСЕ — полностью себя дискредитировала как в целом структура, так и отдельные её институты. Где уполномоченный ОБСЕ по правам человека?" — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что ОБСЕ не первый раз закрывает глаза на убийства россиян. Так, например, было при терактах в отношении журналистов РФ. Сейчас в Севастополе от украинской ракеты погибли дети, но в мире молчат, продолжила Захарова. Хотя в доклады ЮНЕСКО часто попадают даже обычные школьные драки.

Дипломат подчеркнула, что нет ни одного международного доклада о страданиях детей Донбасса, так как мировые организации полностью ангажированы и являются "инструментарием в руках Запада". МИД РФ намерен добиваться реакции со стороны других стран и объединений.

"Мы будем делать всё, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима... Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении ещё более упорно, чем это было", — заключила Захарова.

Авторы Татьяна Миссуми