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Захарова обещала, что Россия добьётся мировой реакции на теракт в Севастополе

23 июня, 13:28
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Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Россия намерена заставить Запад обратить внимание на гибель мирных жителей в Севастополе, так как сейчас международные организации проигнорировали очередной террористический акт киевского режима. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Молчит ОБСЕ — полностью себя дискредитировала как в целом структура, так и отдельные её институты. Где уполномоченный ОБСЕ по правам человека?" подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что ОБСЕ не первый раз закрывает глаза на убийства россиян. Так, например, было при терактах в отношении журналистов РФ. Сейчас в Севастополе от украинской ракеты погибли дети, но в мире молчат, продолжила Захарова. Хотя в доклады ЮНЕСКО часто попадают даже обычные школьные драки.

Дипломат подчеркнула, что нет ни одного международного доклада о страданиях детей Донбасса, так как мировые организации полностью ангажированы и являются "инструментарием в руках Запада". МИД РФ намерен добиваться реакции со стороны других стран и объединений.

"Мы будем делать всё, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима... Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении ещё более упорно, чем это было", заключила Захарова.

Кровь и крики: На видео попал ад на пляже Севастополя в первые минуты после смертоносной атаки ВСУ
Кровь и крики: На видео попал ад на пляже Севастополя в первые минуты после смертоносной атаки ВСУ

Напомним, сегодня ВСУ атаковали ракетами Севастополь. По последним данным, три человека погибло: один взрослый, двухлетний малыш и девятилетняя девочка. Число пострадавших достигло 124. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали для удара тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, ещё одна отклонилась от траектории полёта и подорвалась над территорией Севастополя.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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