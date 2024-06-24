Мишустин: Кабмин на связи с Путиным по ситуации в Севастополе и Дагестане

Российское правительство принимает меры для того, чтобы оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших в результате терактов в Дагестане и удара ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что по данным вопросам кабмин находится в контакте с президентом РФ Владимиром Путиным.