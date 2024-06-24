Мишустин: Кабмин на связи с Путиным по ситуации в Севастополе и Дагестане
Российское правительство принимает меры для того, чтобы оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших в результате терактов в Дагестане и удара ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что по данным вопросам кабмин находится в контакте с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мишустин выступает на встрече с членами Совета палаты Совфеда. Видео © Telegram / Правительство России
"Правительство постоянно на связи по этому вопросу с президентом, принимаем все необходимые меры, чтобы поддержать наших людей", — сказал Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совфеда.
Вместе с тем глава кабмина выразил глубокие соболезнования родственникам всех погибших. Пострадавшим же премьер пожелал скорейшего выздоровления.
Напомним, что 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церкви и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. При этом ликвидировано пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Позднее МВД опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов.
Также накануне днём ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Число пострадавших достигло 153.
Telegram / Правительство России