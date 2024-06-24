Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 12:45

Володин рассказал об общем заказчике терактов в Севастополе и Дагестане

Спикер Госдумы Володин назвал теракты в Севастополе и Дагестане бесчеловечными

Вячеслав Володин. Обложка © ТАСС / Абулхатин Марат

Вячеслав Володин. Обложка © ТАСС / Абулхатин Марат

У волны нападений на полицейских в Дагестане и вчерашних ударов по пляжам Севастополя может быть один и тот же заказчик. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвав эти атаки бесчеловечными.

"Это бесчеловечные преступления. По каждому из них сейчас идёт расследование. Не исключено, что в обоих случаях заказчики окажутся одни и те же. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

В Подмосковье приспустили флаги в знак скорби по жертвам бесчеловечной атаки на Севастополь
В Подмосковье приспустили флаги в знак скорби по жертвам бесчеловечной атаки на Севастополь

Напомним, что 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устраивала пожары в церкви и синагоге. В ходе этого погибло 15 полицейских. Также в Севастополе были удары ВСУ украинскими ракетами ATACMS. Там погибло четыре человека и пострадало ещё 153, 20 из которых направили на лечение в Москву.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Нападения в Дагестане
  • Атака на Севастополь
  • Вячеслав Володин
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров