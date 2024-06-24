Володин рассказал об общем заказчике терактов в Севастополе и Дагестане
Спикер Госдумы Володин назвал теракты в Севастополе и Дагестане бесчеловечными
Вячеслав Володин. Обложка © ТАСС / Абулхатин Марат
У волны нападений на полицейских в Дагестане и вчерашних ударов по пляжам Севастополя может быть один и тот же заказчик. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвав эти атаки бесчеловечными.
"Это бесчеловечные преступления. По каждому из них сейчас идёт расследование. Не исключено, что в обоих случаях заказчики окажутся одни и те же. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Напомним, что 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устраивала пожары в церкви и синагоге. В ходе этого погибло 15 полицейских. Также в Севастополе были удары ВСУ украинскими ракетами ATACMS. Там погибло четыре человека и пострадало ещё 153, 20 из которых направили на лечение в Москву.