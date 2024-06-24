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24 июня, 07:25

Часть пострадавших от атаки Киева на Севастополь могут перевезти в Москву

Развожаев: В Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь

Некоторых пострадавших от удара ВСУ по Севастополю транспортируют в Москву для лечения. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале. Тем временем оцепление района на Северной стороне города пока сохраняется, сообщает ТАСС.

"Сейчас решается вопрос о транспортировке в Москву 15–20 пострадавших. Я переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Владимировной Раковой, в Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице", — указал Развожаев.

Кроме того, все возгорания, которые возникли в результате ударов, ликвидированы. Всего было зарегистрировано семь пожаров, пострадали жилые дома, загорелся лес.

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Напомним, что 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. Жертвами агрессии стали шесть человек, ещё 151 ранены. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а вот в Конгрессе США произошедшее сочли недопустимым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergio Photone

Николай Рюмин
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