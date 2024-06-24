Часть пострадавших от атаки Киева на Севастополь могут перевезти в Москву
Развожаев: В Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь
Некоторых пострадавших от удара ВСУ по Севастополю транспортируют в Москву для лечения. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале. Тем временем оцепление района на Северной стороне города пока сохраняется, сообщает ТАСС.
"Сейчас решается вопрос о транспортировке в Москву 15–20 пострадавших. Я переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Владимировной Раковой, в Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице", — указал Развожаев.
Кроме того, все возгорания, которые возникли в результате ударов, ликвидированы. Всего было зарегистрировано семь пожаров, пострадали жилые дома, загорелся лес.
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