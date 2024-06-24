Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 04:45

"Сам толком не понял": Водитель автобуса в Севастополе спас людей из-под обстрела ВСУ

Водитель из Севастополя Александр рассказал, как вывозил людей из-под обстрелов

После ракетной атаки на Севастополь одним из первых на помощь пострадавшим на пляже бросился водитель автобуса Александр. Он вывез людей и спас их из-под обстрела. О случившемся герой рассказал газете "Известия".

В Севастополе водитель автобуса Александр вывез людей из-под обстрела ВСУ. Видео © Iz.ru

"Ехал с площади Захарова в сторону Учкуевки, пляжа. Пока ехал вниз, прогремели взрывы. Приехал вниз, начали уже выбегать оттуда люди с круглыми глазами, напуганные. Начал их вывозить, действовал по обстановке", — рассказал Александр.

Он подчеркнул, что это было его личное решение. Сначала он вывез партию людей, после чего позвонил начальнику и рассказал, что произошло. Далее он уже по указанию руководителя вернулся к пляжу. Александр, вспоминая о произошедшем, признался, что пока толком сам ничего не понял.

Американский экс-офицер направит послу данные об ударе по Севастополю
Американский экс-офицер направит послу данные об ударе по Севастополю

Напомним, ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS 23 июня. Жертвами агрессии стали шесть человек, ещё 151 получил ранения. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а вот в Конгрессе произошедшее сочли недопустимым.

Обложка ©

Iz.ru

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Атака на Севастополь
  • Происшествия
  • Общество
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров