"Сам толком не понял": Водитель автобуса в Севастополе спас людей из-под обстрела ВСУ

После ракетной атаки на Севастополь одним из первых на помощь пострадавшим на пляже бросился водитель автобуса Александр. Он вывез людей и спас их из-под обстрела. О случившемся герой рассказал газете "Известия" .

"Ехал с площади Захарова в сторону Учкуевки, пляжа. Пока ехал вниз, прогремели взрывы. Приехал вниз, начали уже выбегать оттуда люди с круглыми глазами, напуганные. Начал их вывозить, действовал по обстановке", — рассказал Александр.

Он подчеркнул, что это было его личное решение. Сначала он вывез партию людей, после чего позвонил начальнику и рассказал, что произошло. Далее он уже по указанию руководителя вернулся к пляжу. Александр, вспоминая о произошедшем, признался, что пока толком сам ничего не понял.