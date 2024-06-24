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Регион
24 июня, 00:58

Пентагон не стал комментировать обстрел Севастополя ракетами ATACMS

Минобороны США не стало комментировать удар по Севастополю американскими дальнобойными ракетами ATACMS, хотя и видело эти сообщения.

"Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать", — такой ответ Пентагон дал на запрос РИА "Новости".

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Как писал Life.ru, 23 июня ВСУ атаковали ракетами Севастополь. Погибло четыре человека, включая двоих детей. К врачам за помощью обратился 151 человек. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин после ЧП находится на постоянной связи с военными. Власти города объявили 24 июня днём траура.

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Wikipedia / David B. Gleason

Анатолий Симоненко
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