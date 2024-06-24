Пентагон не стал комментировать обстрел Севастополя ракетами ATACMS

Минобороны США не стало комментировать удар по Севастополю американскими дальнобойными ракетами ATACMS, хотя и видело эти сообщения.

"Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать", — такой ответ Пентагон дал на запрос РИА "Новости".