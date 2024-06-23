Развожаев объявил 24 июня днём траура в Севастополе после удара ВСУ по пляжу
24 июня в Севастополе объявлен днём траура. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.
"В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги", — говорится в сообщении.
Как сообщал Life.ru, сегодня украинский режим атаковал ракетами Севастополь. По последней информации, три человека погибли: один взрослый, двое детей двух и девяти лет. Число пострадавших достигло 124 человек, среди них 27 несовершеннолетних. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали для удара тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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