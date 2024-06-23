ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 14:03

Развожаев объявил 24 июня днём траура в Севастополе после удара ВСУ по пляжу

24 июня в Севастополе объявлен днём траура. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

"В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги", — говорится в сообщении.

"День скорби": Москалькову разбила атака Киева на Севастополь, где погибло три человека и ранено 100
"День скорби": Москалькову разбила атака Киева на Севастополь, где погибло три человека и ранено 100

Как сообщал Life.ru, сегодня украинский режим атаковал ракетами Севастополь. По последней информации, три человека погибли: один взрослый, двое детей двух и девяти лет. Число пострадавших достигло 124 человек, среди них 27 несовершеннолетних. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали для удара тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров