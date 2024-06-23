Развожаев объявил 24 июня днём траура в Севастополе после удара ВСУ по пляжу

"В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги", — говорится в сообщении.