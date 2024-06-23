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Регион
23 июня, 20:48

Число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю возросло до 151

После ракетной атаки ВСУ по Севастополю погибло четыре человека, включая двоих детей. К врачам за помощью обратился 151 человек, написал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, он лично объехал больницы, в которых находятся пострадавшие.

"Ночью мы ожидаем прибытия бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф", — подчеркнул Развожаев.

Сейчас в больницах, в которых лежат пострадавшие, дежурят священники Севастопольского благочиния. Завтра во всех городских храмах вслед за литургией пройдут панихиды по тем, кто был убит, а также молебны о здравии тех, кто пострадал.

"Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим", — добавил Развожаев.

В Севастополе запущена единая горячая линия после атаки ВСУ
В Севастополе запущена единая горячая линия после атаки ВСУ

Как писал Life.ru, сегодня, 23 июня, ВСУ атаковали ракетами Севастополь. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин после ЧП находится на постоянной связи с военными. Власти города объявили 24 июня днём траура.

Обложка ©

Unsplash / Olga Kononenko

Анатолий Симоненко
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