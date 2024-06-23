Число пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю возросло до 151

После ракетной атаки ВСУ по Севастополю погибло четыре человека, включая двоих детей. К врачам за помощью обратился 151 человек, написал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, он лично объехал больницы, в которых находятся пострадавшие.

Сейчас в больницах, в которых лежат пострадавшие, дежурят священники Севастопольского благочиния. Завтра во всех городских храмах вслед за литургией пройдут панихиды по тем, кто был убит, а также молебны о здравии тех, кто пострадал.