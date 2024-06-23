В Севастополе запущена единая горячая линия после атаки ВСУ

В Севастополе запущена горячая линия после атаки ВСУ. По словам главы региона Михаила Развожаева, она работает круглосуточно.

"По моему поручению была запущена единая горячая линия, где можно уточнить информацию о пострадавших, сообщить, если ваше имущество пострадало от террористической атаки, а также задать другие волнующие вас вопросы по сегодняшней трагедии", — заявил глава города.