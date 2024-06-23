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Регион
23 июня, 19:03

В Севастополе запущена единая горячая линия после атаки ВСУ

Во многих городах России появляются стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в Севастополе. Обложка © VK / Крымское информационное агентство

Во многих городах России появляются стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в Севастополе. Обложка © VK / Крымское информационное агентство

В Севастополе запущена горячая линия после атаки ВСУ. По словам главы региона Михаила Развожаева, она работает круглосуточно.

"По моему поручению была запущена единая горячая линия, где можно уточнить информацию о пострадавших, сообщить, если ваше имущество пострадало от террористической атаки, а также задать другие волнующие вас вопросы по сегодняшней трагедии", — заявил глава города.

Для Севастопольцев горячая линия доступна по номеру 112. Звонящим из других регионов необходимо набрать +7 (8692) 77-02-20.

К стеле городу-герою Севастополю в Александровском саду несут цветы и игрушки
К стеле городу-герою Севастополю в Александровском саду несут цветы и игрушки

Напомним, сегодня, 23 июня, ВСУ атаковали ракетами Севастополь. По последним данным, в результате преступных действий киевского режима четыре человека погибли, в их числе два ребёнка. Ещё 144 ранены, госпитализированы 27 детей. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин после ЧП находится на постоянной связи с военными. Власти Севастополя объявили 24 июня днём траура.

Оксана Попова
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