4 погибших и 144 раненых: Губернатор Севастополя рассказал о последствиях смертоносной атаки ВСУ

Количество пострадавших в Севастополе после атаки ВСУ увеличилось до 144. В результате удара погибло четыре человека, а не пять, как сообщалось ранее. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор Развожаев в больнице Севастополя. Видео © Telegram / РаZVожаев

"Рассказываю о ситуации к этому часу. По уточнённой информации, погибли 4 человека, из них 2 ребёнка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Как сообщила главный врач городской больницы № 5 Центра охраны здоровья матери и ребёнка в Севастополе Наталья Шайне, медики работают с 27 детьми, шестеро из которых находятся в тяжёлом состоянии.