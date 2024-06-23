4 погибших и 144 раненых: Губернатор Севастополя рассказал о последствиях смертоносной атаки ВСУ
Развожаев: Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до 144
Количество пострадавших в Севастополе после атаки ВСУ увеличилось до 144. В результате удара погибло четыре человека, а не пять, как сообщалось ранее. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.
Губернатор Развожаев в больнице Севастополя. Видео © Telegram / РаZVожаев
"Рассказываю о ситуации к этому часу. По уточнённой информации, погибли 4 человека, из них 2 ребёнка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Как сообщила главный врач городской больницы № 5 Центра охраны здоровья матери и ребёнка в Севастополе Наталья Шайне, медики работают с 27 детьми, шестеро из которых находятся в тяжёлом состоянии.
Развожаев отметил, что люди продолжают идти в больницы. По его словам, многие из-за шокового состояния не могут сразу распознать у себя травму. Губернатор призвал обращаться за квалифицированной помощью, отметив, что в городе работают волонтёры, которые готовы отвезти пострадавших в больницы.
Напомним, сегодня украинская армия совершила ракетный удар по Севастополю. Обломки ракеты с кассетным боеприпасом упали на пляж, где в этот момент отдыхали люди. В МИД РФ заявили, что Москва не оставит без ответа варварский обстрел киевского режима. Власти Севастополя объявили 24 июня днём траура.
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