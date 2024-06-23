Что известно об ударе ВСУ по Севастополю и почему отвечать за трагедию будут США В День Святой Троицы вооружённые формирования Украины ударили американскими ракетами ATACMS по пляжам Севастополя, что привело к жертвам и большому количеству пострадавших. 23 июня, 15:53 Основной удар пришёлся на пляж в Учкуевке. Погибло пять человек, в том числе трое детей. Обложка © Telegram / SHOT

В 12:21 губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своём телеграм-канале, что в городе работает система ПВО. Он предупредил, что находиться на открытом пространстве небезопасно, так как осколки могут причинить вред здоровью. Украина в этот момент наносила удар оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Всего их было пять, согласно заявлению Министерства обороны.

— Четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привёл к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя, — сообщили в оборонном ведомстве.

В сообщении отмечается, что ответственность за случившееся несут Вашингтон, поставивший ракеты Украине, и киевский режим, откуда были вылеты.

Фото © Telegram / SHOT

Куда нанесён удар

Основной удар пришёлся на пляж в Учкуевке. Погибло пять человек, в том числе трое детей. Пострадавших свыше ста человек, из них 27 дети. Среди погибших девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.

— Я слышала и видела этих кричащих детей в крови. Люди помогали друг другу. Водители автобусов и просто жители на своих автомобилях вывозили людей с пляжа, — рассказала SHOT жительница Севастополя, пережившая обстрел.

По информации телеграм-канала, опросившего очевидцев, сильнее всего пострадали люди, которые в момент удара купались в море и находились недалеко от воды. Большинство получили ранения ног. Некоторые не успели даже выбежать из моря.





Количество получивших ранение объясняется тем, что в выходной день это место отдыха пользуется большой популярностью. Также суббоеприпасы упали в Любимовке.

Кто координировал

Обстрел пляжей в Севастополе сопровождался полётом американского БПЛА. В Минобороны сообщили, что "ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несут прежде всего США, чьи специалисты вводят полётные задания в американские ракеты". Так как все полётные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

— Вновь во время атаки в воздухе находился американский беспилотник RQ-4B, что снова поднимает вопрос о целесообразности уничтожения западной авиации, наводящей ВСУ на российские территории и жителей, — пишет "Рыбарь".

По состоянию на 17:30 беспилотный разведчик с позывным FORTE10 продолжает находиться над Чёрным морем. А пуски производились из района Николаева.

— Во-первых, у ВСУ этих ракет накопилось много, раз они бьют ими по гражданским целям. Во-вторых, страна может прозябать в нищете, но власти не станут экономить на военных расходах. В-третьих, американские кураторы, дающие целеуказание и вводящие в ракеты полётные задания, одной из главных своих целей считают Крым, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

Оказать помочь пострадавшим готовы близлежащие регионы и медики из федерального центра. В связи со случившимся Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт". 24 июня в Севастополе объявлен днём траура.

Авторы Даниил Черных