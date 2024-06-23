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23 июня, 14:09

МИД РФ: Россия не оставит безнаказанным ракетный удар ВСУ по Севастополю

Москва собирается ответить на обстрел Севастополя со стороны киевского режима в военном и правовом поле. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас речь идёт о массированном ударе, который нанесён по Севастополю, по Крыму. Это способ давления, способ посеять некую панику. Но Украина сильно забывает об ответных возможностях, о том, что они получат в ответ. Потому что безнаказанными эти действия не останутся как с военной, так и правовой точки зрения", — сказал Мирошник.

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Напомним, сегодня ВСУ совершили ракетный удар по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали три человека, среди которых один взрослый и двое детей. Число пострадавших достигло 124. В Минобороны заявили, что Украина использовала тактические ракеты ATACMS с кассетным боеприпасом. ПВО удалось сбить четыре ракеты, но ещё одна отклонилась от курса полёта и разорвалась над Севастополем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maykova Galina

Владимир Озеров
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