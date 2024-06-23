МИД РФ: Россия не оставит безнаказанным ракетный удар ВСУ по Севастополю

Москва собирается ответить на обстрел Севастополя со стороны киевского режима в военном и правовом поле. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас речь идёт о массированном ударе, который нанесён по Севастополю, по Крыму. Это способ давления, способ посеять некую панику. Но Украина сильно забывает об ответных возможностях, о том, что они получат в ответ. Потому что безнаказанными эти действия не останутся как с военной, так и правовой точки зрения", — сказал Мирошник.