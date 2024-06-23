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Регион
23 июня, 18:49

К стеле городу-герою Севастополю в Александровском саду несут цветы и игрушки

К стеле городу-герою Севастополю в Александровском саду приносят цветы и игрушки. Так жители и гости российской столицы чтят память погибших в результате сегодняшнего удара ВСУ по Севастополю. Видео публикует телеграм-канал "Первый севастопольский".

Люди несут цветы и игрушки к стеле городу-герою Севастополю в Александровском саду в Москве. Видео © Telegram / Первый севастопольский

Напомним, сегодня, 23 июня, ВСУ атаковали ракетами Севастополь. По последним данным, в результате преступных действий киевского режима четыре человека погибли, в их числе два ребёнка. Ещё 144 ранены, госпитализированы 27 детей. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин после ЧП находится на постоянной связи с военными. Власти Севастополя объявили 24 июня днём траура.

МИД РФ: Россия не оставит безнаказанным ракетный удар ВСУ по Севастополю
МИД РФ: Россия не оставит безнаказанным ракетный удар ВСУ по Севастополю
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Brehov

Оксана Попова
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