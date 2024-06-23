Песков: Путин после атаки ВСУ на Севастополь постоянно на связи с военными

Президент России Владимир Путин находится на связи с военными после украинского удара по Севастополю. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас — оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными", — сказал представитель Кремля ТАСС.