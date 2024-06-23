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23 июня, 14:26
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Песков: Путин после атаки ВСУ на Севастополь постоянно на связи с военными

Президент России Владимир Путин находится на связи с военными после украинского удара по Севастополю. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас — оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными", — сказал представитель Кремля ТАСС.

МИД РФ: Россия не оставит безнаказанным ракетный удар ВСУ по Севастополю
МИД РФ: Россия не оставит безнаказанным ракетный удар ВСУ по Севастополю

Как сообщал Life.ru, сегодня ВСУ ракетами ударили по Севастополю. По последней информации, жертвами украинской атаки стали пять человек, среди которых трое детей. Число пострадавших достигло 124. В Минобороны заявили, что Украина использовала тактические ракеты ATACMS с кассетным боеприпасом. ПВО сбила четыре ракеты, однако ещё одна отклонилась от курса полёта и разорвалась над Севастополем.

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Life.ru

Александра Мышляева
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