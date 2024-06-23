Песков: Путин после атаки ВСУ на Севастополь постоянно на связи с военными
Президент России Владимир Путин находится на связи с военными после украинского удара по Севастополю. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас — оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными", — сказал представитель Кремля ТАСС.
Как сообщал Life.ru, сегодня ВСУ ракетами ударили по Севастополю. По последней информации, жертвами украинской атаки стали пять человек, среди которых трое детей. Число пострадавших достигло 124. В Минобороны заявили, что Украина использовала тактические ракеты ATACMS с кассетным боеприпасом. ПВО сбила четыре ракеты, однако ещё одна отклонилась от курса полёта и разорвалась над Севастополем.
Life.ru