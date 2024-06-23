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23 июня, 14:06
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Развожаев: Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до пяти

Количество погибших в результате удара украинской стороны по Севастополю достигло пяти человек, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"К сожалению, у нас сейчас, в настоящий момент, 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых", — сказал он журналистам, видеообращение опубликовано в его официальном телеграм-канале.

Развожаев рассказал о погибших. Видео © Telegram / РаZVожаев

Губернатор также отметил, что пятеро детей в настоящее время находятся в реанимации, остальные пострадавшие получили ранения лёгкой и средней тяжести. Борт санавиации направлен из Москвы для транспортировки детей. Также известно, что госпитализированы семеро взрослых, получивших тяжёлые ранения.

Развожаев объявил 24 июня днём траура в Севастополе после удара ВСУ по пляжу
Развожаев объявил 24 июня днём траура в Севастополе после удара ВСУ по пляжу

Сегодня ВСУ ударили ракетами по Севастополю. Ранее сообщалось о трёх жертвах, среди которых один взрослый и двое детей. Одной из погибших стала дочь заммэра Магадана, за которую он обещал отомстить ВСУ. При этом число пострадавших достигло 124. В Минобороны заявили, что Украина использовала тактические ракеты ATACMS с кассетным боеприпасом.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Павлишак

Николь Вербер
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