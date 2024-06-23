Развожаев: Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до пяти

Количество погибших в результате удара украинской стороны по Севастополю достигло пяти человек, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"К сожалению, у нас сейчас, в настоящий момент, 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых", — сказал он журналистам, видеообращение опубликовано в его официальном телеграм-канале.

Развожаев рассказал о погибших. Видео © Telegram / РаZVожаев