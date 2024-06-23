Медведев пообещал "земной ад" для всех причастных к атаке ВСУ на Севастополь
Медведев приравнял власти США к фашистам в Киеве и экстремистам в Дагестане
Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Алексей Майшев
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что все причастные к сегодняшнему обстрелу в Севастополе сгорят не только "в сакральном огне ада, но и в земном". Об этом политик написал в телеграм-канале.
"Ублюдки из США поставляют ракеты с кассетным зарядом бандеровцам и помогают навести их на цель. Ублюдки в Киеве выбирают в качестве цели пляж с мирными людьми и нажимают на кнопку. И те, и другие сгорят в аду. Надеюсь, не только в сакральном огне, но ещё раньше — в земном", — отметил он.
Медведев назвал трагедию подлым и гнусным терактом против нашего народа, совершённым в православный праздник. Также можно охарактеризовать и резню в Дагестане, продолжил он. Политик резюмировал, что теперь для России ничем между собой не отличаются "американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики".
Напомним, сегодня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боеголовками. Средства ПВО уничтожили четыре из них, боевая часть последней разорвалась над городом. По последним данным, в результате преступных действий киевского режима четыре человека (в т.ч. двое детей) погибли и 144 ранены, госпитализировано 27 детей. Власти Севастополя объявили 24 июня днём траура. Кроме того, сегодня были совершены вооружённые нападения террористов в Дербенте и Махачкале. Шесть полицейских погибли, 12 ранены. Также были зверски убиты священник и охранник церкви.