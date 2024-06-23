Шесть полицейских погибли, 12 ранены в результате нападений в Дагестане
Шесть полицейских погибли, 12 ранены в результате нападений террористов в Дагестане. Об этом сообщает МВД республики.
"На данный момент, по имеющейся информации, шесть сотрудников полиции убиты, 12 ранены. Идут задержания боевиков", — говорится в сообщении.
Напомним, сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и устроили перестрелку с полицией, момент попал на видео. А в Махачкале совершено нападение на пост ДПС и ещё одну церковь. По последним данным, двоих террористов уже удалось ликвидировать. В регионе введён режим КТО. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.
SHOT