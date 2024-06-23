Нападения в Дагестане 23 июня: что известно
Сразу несколько перестрелок произошло в Дагестане и на границе России и Абхазии вечером 23 июня. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.
Так, около 18:00 неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, здания загорелись. По данным МВД Дагестана, в результате один сотрудник полиции погиб, один ранен. Нападавшие скрылись на автомобиле: сейчас разыскивается чёрная "веста", госномер Н 075 УТ 05".
Пожар в синагоге в Дербенте. Видео © РИА "Дагестан"
По последней информации, в церкви в Дербенте убит священник: 66-летнему отцу Николаю перерезали горло.
Убитый в Дербенте отец Николай. Фото © SHOT
"66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила, вооружённого лишь газовым пистолетом, расстреляли. Священники закрылись в церкви, ждут помощи", — сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
Перестрелка в Дагестане. Видео © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана
Также в Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. Объявлен план "Перехват".
Сейчас боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале, а на улице Орджоникидзе подожжён автомобиль ППС. Жителей города просят не выходить на улицу. В Дербенте тоже выставлены блокпосты, проверяют все машины.
К жителям Дагестана обратился глава региона Сергей Меликов. По его словам, сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации, но на их пути встали сотрудники дагестанской полиции. Сейчас личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб.
"Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся! Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже", — написал Меликов в телеграм-канале.
По последним данным, двух террористов, открывших стрельбу в Махачкале, ликвидировали, ещё двух задержали на пляже "Берёзка".
По информации на 20:33 мск, шесть полицейских погибли, 12 ранены в результате нападений террористов в Дагестане. Задержания боевиков продолжаются.
К 21.30 мск силовики заблокировали боевиков в Дербенте, идёт подготовка к штурму. На улицах слышны автоматные очереди: сейчас в городе идёт активная фаза боестолкновения. В центральной части города отключено электричество. В Махачкале также слышна стрельба. Там, по предварительным данным, террористов удалось загнать в дом, они забаррикадировались.
По данным на 21.45 мск число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 9, из них 7 — правоохранители, ещё 25 человек пострадало. Также известно о ликвидации в Махачкале 4 террористов.
В 21.55 стрельба звучит ещё в одном населённом пункте Дагестана: неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади в селе Сергокала.
Кроме того, в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы произошла перестрелка. По предварительным данным, один человек погиб, трое ранены. Однако эта атака, скорее всего, никак не связана с терактами в Дагестане.
Shutterstock / FOTODOM / Slexp880