Нападения в Дагестане 23 июня: что известно

Сразу несколько перестрелок произошло в Дагестане и на границе России и Абхазии вечером 23 июня. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.

Так, около 18:00 неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, здания загорелись. По данным МВД Дагестана, в результате один сотрудник полиции погиб, один ранен. Нападавшие скрылись на автомобиле: сейчас разыскивается чёрная "веста", госномер Н 075 УТ 05".

Пожар в синагоге в Дербенте. Видео © РИА "Дагестан"

По последней информации, в церкви в Дербенте убит священник: 66-летнему отцу Николаю перерезали горло.

Убитый в Дербенте отец Николай. Фото © SHOT

"66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила, вооружённого лишь газовым пистолетом, расстреляли. Священники закрылись в церкви, ждут помощи", — сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Перестрелка в Дагестане. Видео © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

Также в Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. Объявлен план "Перехват".

Сейчас боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале, а на улице Орджоникидзе подожжён автомобиль ППС. Жителей города просят не выходить на улицу. В Дербенте тоже выставлены блокпосты, проверяют все машины.

К жителям Дагестана обратился глава региона Сергей Меликов. По его словам, сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации, но на их пути встали сотрудники дагестанской полиции. Сейчас личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб.

"Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся! Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже", — написал Меликов в телеграм-канале.

По информации на 20:33 мск, шесть полицейских погибли, 12 ранены в результате нападений террористов в Дагестане. Задержания боевиков продолжаются.

К 21.30 мск силовики заблокировали боевиков в Дербенте, идёт подготовка к штурму. На улицах слышны автоматные очереди: сейчас в городе идёт активная фаза боестолкновения. В центральной части города отключено электричество. В Махачкале также слышна стрельба. Там, по предварительным данным, террористов удалось загнать в дом, они забаррикадировались.

В 21.55 стрельба звучит ещё в одном населённом пункте Дагестана: неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади в селе Сергокала.