Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 18:42

Выросло число погибших и пострадавших в результате терактов в Дербенте и Махачкале

Муфтият: Число погибших в результате терактов в Дагестане достигло девяти

Число погибших в результате терактов в Дагестане достигло девяти, из них семь — правоохранители, ещё 25 человек пострадали. Об этом сообщил муфтият республики.

"Жертвами чудовищных по своей жестокости террористических атак стали сотрудники правоохранительных органов, священнослужители, рядовые граждане. Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Пострадали 25 человек", — говорится в сообщении муфтията в телеграм-канале.

Там выразили искренние слова соболезнования родным и близким погибших.

Опубликовано видео перестрелки с боевиками в Дагестане от первого лица
Опубликовано видео перестрелки с боевиками в Дагестане от первого лица

Напомним, сразу в двух городах Дагестана 23 июня были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и устроили перестрелку с полицией, момент попал на видео. А в Махачкале совершено нападение на пост ДПС. По последним данным, двоих террористов уже удалось ликвидировать, остальных сейчас пытаются задержать: и в Махачкале, и в Дербенте звучит стрельба. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Нападения в Дагестане
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров