Выросло число погибших и пострадавших в результате терактов в Дербенте и Махачкале
Муфтият: Число погибших в результате терактов в Дагестане достигло девяти
Число погибших в результате терактов в Дагестане достигло девяти, из них семь — правоохранители, ещё 25 человек пострадали. Об этом сообщил муфтият республики.
"Жертвами чудовищных по своей жестокости террористических атак стали сотрудники правоохранительных органов, священнослужители, рядовые граждане. Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Пострадали 25 человек", — говорится в сообщении муфтията в телеграм-канале.
Там выразили искренние слова соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, сразу в двух городах Дагестана 23 июня были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и устроили перестрелку с полицией, момент попал на видео. А в Махачкале совершено нападение на пост ДПС. По последним данным, двоих террористов уже удалось ликвидировать, остальных сейчас пытаются задержать: и в Махачкале, и в Дербенте звучит стрельба. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.
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