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23 июня, 18:24
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Силовики заблокировали боевиков в Дербенте, идёт подготовка к штурму

Силовики заблокировали боевиков в Дербенте, где сегодня было совершено нападение на синагогу и церковь, идёт подготовка к штурму, сообщает SHOT.

На улицах Дербента слышны автоматные очереди: сейчас в городе идёт активная фаза боестолкновения. Видео © SHOT

На улицах слышны автоматные очереди: сейчас в городе идёт активная фаза боестолкновения. В центральной части города отключено электричество.

Опубликовано видео перестрелки с боевиками в Дагестане от первого лица
Опубликовано видео перестрелки с боевиками в Дагестане от первого лица

Напомним, сразу в двух городах Дагестана 23 июня были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и устроили перестрелку с полицией, момент попал на видео. А в Махачкале совершено нападение на пост ДПС. В результате терактов в обоих городах шесть полицейских погибли, 12 ранены. Также, по последним данным, двоих террористов уже удалось ликвидировать. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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