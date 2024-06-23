Силовики заблокировали боевиков в Дербенте, идёт подготовка к штурму
Силовики заблокировали боевиков в Дербенте, где сегодня было совершено нападение на синагогу и церковь, идёт подготовка к штурму, сообщает SHOT.
На улицах Дербента слышны автоматные очереди: сейчас в городе идёт активная фаза боестолкновения. Видео © SHOT
На улицах слышны автоматные очереди: сейчас в городе идёт активная фаза боестолкновения. В центральной части города отключено электричество.
Напомним, сразу в двух городах Дагестана 23 июня были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и устроили перестрелку с полицией, момент попал на видео. А в Махачкале совершено нападение на пост ДПС. В результате терактов в обоих городах шесть полицейских погибли, 12 ранены. Также, по последним данным, двоих террористов уже удалось ликвидировать. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.