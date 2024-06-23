Опубликовано видео перестрелки с боевиками в Дагестане от первого лица
SHOT публикует видео с моментом дневной перестрелки в Махачкале от первого лица. На кадрах слышны звуки выстрелов, снимающий получает ранение в руку и вместе с полицейскими укрывается в ближайшем здании.
Видео перестрелки с боевиками в Дагестане от первого лица. Видео © SHOT
Напомним, сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и устроили перестрелку с полицией, момент попал на видео. А в Махачкале совершено нападение на пост ДПС. В результате терактов в обоих городах шесть полицейских погибли, 12 ранены. Также, по последним данным, двоих террористов уже удалось ликвидировать, остальных ищут. В регионе введён режим КТО. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.