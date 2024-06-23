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23 июня, 17:55

Открывшие стрельбу в Дербенте скрылись на чёрной "Ладе-весте"

МВД Дагестана: Открывшие стрельбу в Дербенте скрылись на чёрной "Ладе-весте"

Открывшие стрельбу в Дербенте скрылись на чёрной "Ладе-весте". Обложка © Telegram / SHOT

Открывшие стрельбу в Дербенте скрылись на чёрной "Ладе-весте". Обложка © Telegram / SHOT

Открывшие стрельбу в Дербенте преступники скрылись на чёрной "Ладе-весте", она объявлена в ориентировку. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

Открывшие стрельбу в Дербенте скрылись на чёрной "Ладе-весте". Видео © Telegram / SHOT

"В Дербенте сожгли синагогу и церковь. По имеющейся на данный момент информации, перестрелка возобновилась. В ориентировку объявлена чёрная "веста", госномер Н 075 УТ 05", — заявили в МВД.

Напавшие на полицейских в Махачкале попали на видео
Напавшие на полицейских в Махачкале попали на видео

Напомним, 23 июня сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и скрылись. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. А в Махачкале совершено нападение на пост ДПС. По последним данным, в результате атак погибли двое полицейских, ещё семь ранены. Двоих террористов уже удалось ликвидировать. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.

Оксана Попова
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