Открывшие стрельбу в Дербенте скрылись на чёрной "Ладе-весте"
МВД Дагестана: Открывшие стрельбу в Дербенте скрылись на чёрной "Ладе-весте"
Открывшие стрельбу в Дербенте скрылись на чёрной "Ладе-весте". Обложка © Telegram / SHOT
Открывшие стрельбу в Дербенте преступники скрылись на чёрной "Ладе-весте", она объявлена в ориентировку. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
Открывшие стрельбу в Дербенте скрылись на чёрной "Ладе-весте". Видео © Telegram / SHOT
"В Дербенте сожгли синагогу и церковь. По имеющейся на данный момент информации, перестрелка возобновилась. В ориентировку объявлена чёрная "веста", госномер Н 075 УТ 05", — заявили в МВД.
Напомним, 23 июня сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и скрылись. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. А в Махачкале совершено нападение на пост ДПС. По последним данным, в результате атак погибли двое полицейских, ещё семь ранены. Двоих террористов уже удалось ликвидировать. Life.ru собрал всё, что известно об инцидентах на данный момент.