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Регион
23 июня, 17:08

Перерезали горло: Нападавшие на церковь в Дербенте зверски расправились с пожилым священником

Во время нападения на церковь в Дербенте был убит 66-летний священник

Во время нападения на церковь в Дербенте убили 66-летнего священника отца Николая, перерезав горло. Охранника храма расстреляли. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Убитый 66-летний священник. Фото © SHOT

Убитый 66-летний священник. Фото © SHOT

"По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1, вооружённого лишь газовым пистолетом, расстреляли. Священники закрылись в церкви, ждут помощи", — говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

Как сообщал Life.ru, сразу в нескольких городах Дагестана были совершены атаки. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, после чего подожгли здания и скрылись. В розыск объявлен их автомобиль "Фольксваген-Поло" белого цвета с госномером 921. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. А в Махачкале совершено нападение на пост ДПС. Предварительно, один инспектор погиб. Также известно о шестерых пострадавших. Напавшие также попали на видео

Нападения в Дагестане 23 июня: что известно
Нападения в Дагестане 23 июня: что известно
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SHOT

Александра Мышляева
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