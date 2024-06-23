Перерезали горло: Нападавшие на церковь в Дербенте зверски расправились с пожилым священником

Во время нападения на церковь в Дербенте убили 66-летнего священника отца Николая, перерезав горло. Охранника храма расстреляли. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1, вооружённого лишь газовым пистолетом, расстреляли. Священники закрылись в церкви, ждут помощи", — говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.