Напавшие на полицейских в Махачкале попали на видео
Напавшие на полицейских в Махачкале попали на видео. Кадры с устроившими стрельбу преступниками публикует SHOT. На них мужчины с оружием отстреливаются. Один из них, судя по всему, получил ранение.
Напавшие на полицейских в Махачкале. Видео © SHOT
Напомним, в Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, после чего подожгли здания и скрылись. В розыск объявлен их автомобиль "Фольксваген-Поло" белого цвета с госномером 921. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. Как сообщалось, в Махачкале был обстрелян пост ДПС: один полицейский убит, шестеро ранены. Меликов сообщил о создании оперштаба после ЧП.