Меликов: Создан оперштаб после стрельбы в Дербенте и Махачкале
Кадры из Дербента. Видео © Telegram / Мой Дербент
Власти Дагестана создали оперативный штаб после того, как неизвестные открыли стрельбу в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. Он подчеркнул, что преступники преследовали цель дестабилизировать обстановку и посеять страх.
"Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься своевременно в интересах безопасности жителей республики", — говорится в заявлении.
Напомним, в Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, после чего подожгли здания и скрылись. В розыск объявлен их автомобиль "Фольксваген-Поло" белого цвета с госномером 921. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. Как сообщалось, в Махачкале был обстрелян пост ДПС: один полицейский убит, шестеро ранены.