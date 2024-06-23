Меликов: Создан оперштаб после стрельбы в Дербенте и Махачкале

Власти Дагестана создали оперативный штаб после того, как неизвестные открыли стрельбу в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. Он подчеркнул, что преступники преследовали цель дестабилизировать обстановку и посеять страх.